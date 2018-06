Rischia di uscire fuori strada, incontra un branco di cinghiali in curva

TERMOLI. Non saranno stati Albertone e Ugo, i due cinghiali ribattezzati da Termolionline dopo le comparsate fatte al parco comunale e a Colle Macchiuzzo. Ma sicuramente affini, se non parenti. Scherzi a parte, per gli automobilisti sono tempi duri.

Ha rischiato di uscire fuori strada alla guida della sua auto, nella tarda serata di venerdì, sulla strada provinciale 483, quella che collega la zona di contrada Porticone a San Giacomo degli Schiavoni e solo la sua prontezza al volante le ha evitato danni alla macchina e conseguenze fisiche. Un branco di cinghiali, con un esemplare di femmina che aveva al seguito tre piccoli ha attraversato la strada al passaggio di una 30enne. L’incontro ravvicinato del terzo tipo è avvenuto nella curva che porta alla Madonna a Lungo, dove stava transitando la ragazza che aveva appena finito il suo turno di lavoro a Termoli e stava rincasando.

Si è avveduta con un ottimo riflesso quelle ombre sull’asfalto, solo per una frazione illuminata dai fari del veicolo. Ciononostante gli ungulati non hanno abbandonato la sede stradale e sono rimasti lì fermi, obbligando la conducente a fermarsi e aspettare che decidessero di andare via, evitando così di investirli. La proliferazione dei cinghiali sul territorio del Basso Molise è davvero allarmante, come ha dimostrato anche la vicenda del cinghiale Albertone che per qualche tempo ha dimorato nel parco comunale.