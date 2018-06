Viale Trieste, impatto tra due autovetture: una 77enne trasportata al San Timoteo

TERMOLI. Terzo incidente stradale della giornata a Termoli nella tarda serata di oggi. Poco dopo le 22, in viale Trieste, scontro tra due autovetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia, che hanno rilevato il sinistro e disciplinato la circolazione, e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli giunti in ambulanza.

A restare ferita, ma in modo lieve, una 77enne, M. C., trasportata a scopo precauzionale per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.