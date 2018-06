Falsi medici all'uscio, donna urla e li mette in fuga in pieno centro

TERMOLI. Avere la faccia tosta di voler adescare una signora che vive sola, di sabato sera, presentandosi all'uscio come medici. Un copione che non poteva reggere, quello recitato forse in modo poco convincente sabato scorso in pieno centro, a Termoli.

A trovarsi in questa situazione è stata una signora di 52 anni, nella centralissima via Cesare Battisti. Il tentativo truffaldino è andato in scena nella serata di sabato scorso, intorno alle 20.30. Una coppia, formata da un uomo e una donna, hanno provato a entrare in casa della 52enne, rimasta vedova da poco, simulando di essere dei medici, una dinamica anche poco usuale, rispetto a chi si spaccia per emissari di aziende di elettricità, gas, oppure Inps etc…

La donna, tuttavia, non fidandosi affatto, soprattutto per l’ora e il giorno particolarmente inconsueti, ha cominciato a gridare a voce alta dal balcone, per metterli in fuga e attirare l’attenzione di vicini e passanti, anche se lì sono piuttosto gli automobilisti in massa a transitare in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di via Brasile e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

La 52enne era in evidente stato di agitazione, ma dopo le cure prestatele dai soccorritori del 118 in casa, non è stato necessario portarla all’ospedale di viale San Francesco.