Pluri-pregiudicata romena allontanata da Termoli

TERMOLI. Il questore di Campobasso ha emesso il provvedimento della misura preventiva del foglio di via obbligatorio dal Comune di Termoli, nei confronti di una cittadina rumena fermata, lo scorso 15 giugno, nella cittadina adriatica.

Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio e prevenzione della commissione di reati operata da personale del Commissariato di Termoli, la donna è stata sottoposta a controllo dagli agenti della Squadra Volante, risultando – dagli accertamenti eseguiti - destinataria di numerosi precedenti di polizia per rapina, furto aggravato, furto con destrezza, lesioni, favoreggiamento, diverse inosservanze dei provvedimenti dell’autorità, false attestazioni a pubblico ufficiale nonché del divieto di ritorno nei Comuni di Potenza, Melfi e Vasto.

La stessa, inoltre, a specifica richiesta degli operatori, non riusciva a giustificare la sua presenza nella città adriatica.

Per le gravi risultanze emerse, la donna è stata ritenuta appartenente alla categoria delle persone pericolose per sicurezza pubblica e pertanto sottoposta alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Termoli per anni 3.