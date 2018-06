TERMOLI. Un video-reportage realizzato da Ezio Varrassi di TermoliWild, che ci ha gentilmente concesso, denuncia il degrado della zona dell'ex viadotto Foce dell'Angelo.

Una delle aree più abbandonate e mal controllate della città di Termoli, ricettacolo di sporcizia, incuria, immondizia e scarichi e lasciti abusivi di ingombranti e altri rifiuti.

Termolionline in precedenza ha segnalato il sito come ad alto tasso di contaminazione per inciviltà - persino come meta di bivacchi - e quanto mostra TermoliWild oggi lascia davvero stupefatti. Ma chi controlla oggi il territorio?