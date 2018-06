Area verde in degrado a Difesa Grande Copyright: TermoliWild

TERMOLI. Parchetto di via dei Faggi in contrada Difesa Grande senza cura, a dire poco. Lì ci sono giochi donati dall'associazione no profit Il Mosaico, che permettono ai bambini e ai ragazzini di un quartiere così popoloso di divertirsi, ma tutto intorno è uno sfacelo.

A testimoniarlo sono le foto scattate da Ezio Varrassi di TermoliWild, che ci ha gentilmente concesso.

«Siamo giunti sul posto per rispondere alle continue segnalazioni da parte dei residenti, dopo diversi giorni che monitoriamo la situazioni rifiuti di questa area verde, la più grande e importante del quartiere, possiamo affermare con certezza che su tutta l'area sono completamente assenti o danneggiati, i contenitori per i rifiuti, una carenza che va ad accentuare l'inciviltà e il degrado del parchetto... sono delle piccole mancanze che risolte, potrebbero ancor di più migliorare lo scenario del quartiere frequentato da giovani, famiglie e bambini che trascorrono buona parte della giornata all'aperto durate i mesi primaverili ed estivi - segnala Varrassi - vi ringraziamo per la segnalazione con la promessa di seguire la vicenda nei prossimi giorni».