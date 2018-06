Reato di oggetti atti a offendere, denunciati due uomini dalla Polizia di Stato

TERMOLI. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria C.A., di nazionalità italiana e residente a San Giacomo degli Schiavoni, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, e I.N., nigeriano, titolare di permesso di soggiorno per asilo politico e di fatto domiciliato presso un centro di accoglienza della zona, per danneggiamento aggravato.

Nella giornata di ieri 19 giugno, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio effettuata da personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Termoli, gli agenti intervenivano in quella via Sandro Pertini dove era in atto una lite violenta tra due soggetti.

La reciproca aggressione fisica e verbale, i cui motivi erano riconducibili al mancato accordo tra le parti circa una proposta di lavoro presso l’azienda agricola del C.A., aveva avuto inizio all’interno dell’autovettura di quest’ultimo ed era proseguita all’esterno con percosse reciproche violente.

Lo straniero infrangeva con un pugno il parabrezza del furgone, mentre, a seguito di successivi accertamenti compiuti da personale intervenuto, il cittadino italiano percuoteva il nigeriano con una mazza da baseball, provocandogli un trauma contusivo al polso sinistro con lesioni guaribili in 3 giorni.

L’immediato intervento della Volante del Commissariato impediva che la lite degenerasse ulteriormente con gravi conseguenze per l’una o l’altra parte; permetteva inoltre di rinvenire all’interno dell’autovettura la mazza da baseball utilizzata per l’aggressione che veniva sottoposta a sequestro.

I protagonisti della vicenda venivano pertanto condotti presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito che si concludevano con la denuncia a piede libero dei due uomini.