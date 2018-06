Schianto violentissimo tra auto e tir sulla statale 87

LARINO. Schianto terrificante sulla statale 87 Sannitica, nel pomeriggio di oggi. Lungo l’arteria che collega la zona frentana alla costa, al bivio Molipak sulle Piane di Larino, una Suzuki Splash si è scontrata in modo violentissimo contro un tir carico di plastica.

Della Suzuki sono rimasti sono rottami e il 21enne che ne era alla guida, originario di Santa Croce di Magliano, è rimasto incastrato nell’abitacolo, di cui è esploso anche l’air-bag.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, i medici del 118 Molise soccorso e i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, che hanno estratto il ragazzo ferito dalla macchina ormai distrutta.

Per fortuna sua, nonostante l’impatto atroce, le condizioni del 21enne non sarebbero gravi, in ogni caso, per gli opportuni e approfonditi accertamenti diagnostici e radiologici, il conducente della vettura è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Illeso l'autista del tir, 28 anni di Foggia. Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, il mezzo pesante si stava immettendo sulla strada principale quando è sopraggiunta l'auto che viaggiava in direzione Termoli. Traffico bloccato per consentire i soccorsi.