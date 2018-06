Tentativo di furto d'auto al multipiano di via Campania

TERMOLI. Anche il famigerato parcheggio multipiano di via Campania a Termoli risulta ormai poco sicuro per chi ha deciso di usufruire “dei suoi servigi” per tenere riparata e protetta la propria vettura pagando un fisso mensile per la sosta.

Ce lo ha segnalato il proprietario di un’auto di grossa cilindrata dopo aver denunciato l’accaduto anche sulla pagina Fb di un gruppo molto cliccato dai termolesi. Il malcapitato proprietario recatosi al multipiano per prendere la vettura, ha avuto la sgradita sorpresa di trovarla con chiarissimi segni di tentato furto e danneggiamenti evidenti sulla portiera lato guida.

Evidentemente, se uno o più ladri non sono riusciti nell'impresa di rubare la lussuosa macchina, o sono stati disturbati da qualcuno o non sono proprio riusciti nell’intento per via delle misure di sicurezza antifurto del mezzo stesso.

Ricordiamo che la ditta responsabile del multipiano è la stessa che gestisce i parcometri della città. D'accordo che è scritto a chiari lettere che il multipiano è un parcheggio non custodito da personale della ditta, ma ci sono diverse telecamere e ogni utente è munito di chiavi per accedere all'interno del parcheggio, accessi davvero irrisori per tentare un'entrata forzata.

Quello che il proprietario del veicolo, che stava per essere trafugato, vuole sottolineare è: "Io pagando un affitto mensile per avere il ricovero per la mia vettura, penso che un minimo garantito di sicurezza dovrei averla come tutti gli altri utenti, altrimenti cosa serve pagare un parcheggio multipiano se qui possono entrare tutti e anche facilmente con un sistema di chiavi e di porte d'ingresso superabili abbastanza agevolmente? Mi è andata bene, ma comunque ho avuto danni anche ingenti all'auto a cui dovrò provvedere io stesso e non mi sembra una cosa giusta."