Parola del Codice della strada, sul doppio senso decide il Ministero non il Tar

TERMOLI. “La vela” contro il Comune di Termoli. Posta, il doppio senso di circolazione imposto sulla via C. Colombo. Il Tar non è entrato nel ricorso, dichiarandone l’inammissibilità, perché il Giudice amministrativo esclude la possibilità di ricorrere in materia da parte di chiunque. Ciò posto, scopriamo cosa impone il Codice della strada. Quando i cittadini (in genere) non siano d’accordo con le decisioni assunte da una Giunta comunale, possono ricorrere, entro 60 gg., non al Tar quanto all’organo periferico del Ministero dei trasporti (art. 37, c. 3, Cds) che decide nel merito perché è il Cds a ‘reggere’ la materia. Quando un’Amministrazione istituisce aree pedonali non condivise, oppure impone sensi doppi od unici, la questione deve essere affrontata grazie all’at.7, c. 9, secondo i cui dettami gli Enti debbono provvedere con deliberazione giuntale (e non con la semplice ordinanza sindacale o dirigenziale), tenuto conto “degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio“. Dunque decisioni di tal genere non avranno mai carattere discrezionale perché rappresentano pur sempre l’effetto di una opzione fondata sulla necessità di tutelare esigenze reali. Di qui la doverosità di un’accurata indagine (formale ed espressa) sulla mobilità da parte del Comune al fine di motivare un provvedimento limitativo da inserire, di preferenza, nel contesto di un Piano urbano del traffico (art. 36), finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione, a ridurre gli inquinamenti acustici ed atmosferici ed a conseguire risparmio energetico. Nella sostanza si tratta di un atto interdittivo, fortemente limitativo della circolazione, che, come tale, deve essere giustificato da rilevanti problematiche, debitamente esplicitate in provvedimenti giuntali che diano conto della procedura preparatoria che ha portato la P.a. a motivare in senso tanto invasivo. Naturalmente più importante di tutto è la motivazione, puntuale e non generica, prevista dalla legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa



Ciò posto, riconfermiamo che - quando i cittadini (in genere) non siano d’accordo con le decisioni assunte da una Giunta – è possibile ricorrere, entro 60 gg., non al Tar, quanto all’organo periferico del Ministero dei trasporti (art. 37, c. 3, Cds), che deciderà nel merito. L’opposizione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e deve contenere (art. 74 Reg.): 1) l’indicazione del titolo da cui quest’ultimo sorge; 2) le ragioni dettagliate; 3) l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Deve essere notificata, a mezzo di racc. con a.r., all’Ispettorato provinciale per la circolazione e la sicurezza stradale nonché al Comune deliberante. La proposizione sospende immediatamente l’esecuzione del provvedimento, salvo che ricorrano ragioni di urgenza. In tal caso l’ente potrebbe confermare – con deliberazione - di dare provvisoria esecuzione alla propria decisione; e questo eventuale secondo provvedimento dovrebbe essere comunicato al ricorrente ed all’Ispettorato, sempre con raccomandata con a r. Il ricorso viene deciso entro 60 gg. (ma il termine non è perentorio) e la decisione sarà notificata al ricorrente ed all’Ente (tenuto a conformarsi).

Naturalmente tutto quanto riferito in ordine a pedonalizzazioni di strade e di aree e di zone a traffico limitato vale per qualunque altra tipologia di segnale (divieti di sosta, etc.), fosse pure stato imposto con ordinanza dirigenziale o sindacale. Come si rileva, la procedura è oltremodo semplice e per niente costosa; per di più è molto più efficace delle inutili chiacchiere partorite periodicamente sulla Stampa. C’è chi, in passato, ha già affrontato questa agevole strada. E’ accaduto a Larino dove gli automobilisti contrari all’altrettanto periodica chiusura di via Cluenzio, la “main street” del centro storico cittadino, ebbero a spuntarla sulle decisioni assunte dall’Esecutivo comunale dell’epoca e la strada venne riaperta al traffico assieme a piazza del Popolo, colpita dalla medesima interdizione. Stupisce, perciò, la procedura fatta seguire allo stabilimento marino ‘La vela’, tramite Tar.

Claudio de Luca