Appalto dei rifiuti a Termoli, la TeAm ricorre al Tar: chiesta la sospensiva

TERMOLI. In città tiene banco la vertenza rifiuti, sotto molteplici aspetti, oltretutto. In primis quella legale, poiché l’aggiudicazione della gara d’appalto da parte del Comune di Termoli all’Ati è stata impugnata al Tar Molise dalla Teramo Ambiente, che com’era prevedibile ha deciso di promuovere un ricorso e chiedere la sospensiva cautelare nell’assegnazione della gestione dell’igiene urbana alla Rti formata da Rieco e Smaltimenti Sud. che ha offerto il prezzo annuo di € 3.849.912,58 oltre Iva e sicurezza, corrispondente a un ribasso del 10,02% sul prezzo a corpo posto a base d’asta. In bilico la valutazione della cosiddetta offerta anomala che emerse negli atti di gara a gennaio e che venne superata dai chiarimenti ottenuti dal rup Vito Tenore. Con la sospensiva, qualora venisse ottenuta, la TeAm si garantirebbe altri mesi di gestione, in attesa della definizione della causa amministrativa nel merito. La decisione del collegio del tribunale di Campobasso è attesa nelle prossime ore.