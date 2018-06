Ferite troppo gravi alla testa, è morto il 44enne centauro di Campomarino

TERMOLI. Non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite alla testa subite nel violentissimo urto contro il muro. E' deceduto all'ospedale di Termoli, poco dopo il suo trasferimento in ambulanza, il 44enne soccorso dopo uno schianto in moto nel primo pomeriggio di oggi.

E. S., le sue iniziali, era in sella alla sua moto, quando è finito contro un muretto dell'area di servizio Tamoil lungo la Statale 16 nella zona del Lido. Per cause da accertare stava uscendo dal piazzale quando, sembra per girare intorno a un tir in sosta, ha perso il controllo della Ducati ed è finito contro il blocco di cemento. Indossava il casco e ha perso sangue. Sul posto il 118 e la Misericordia di Termoli. Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso. La Polizia stradale di Campobasso ha effettuato i rilievi per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Sono presenti le telecamere di sicurezza all'esterno del distributore.