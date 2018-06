​Mercato San Timoteo: liberata la griglia, lunedì nuovo intervento

TERMOLI. E' stata disostruita nel pomeriggio la griglia del canale di scolo del mercato di San Timoteo. Sono intervenuti gli operai del Comune di Termoli su quello che da tempo è un problema all'attenzione dell'amministrazione.

Pur non disponendo di un mezzo autospurgo l'ufficio tecnico del Lavori Pubblici ha più volte dovuto disostruire la griglia a causa del mancato rispetto delle regole di smaltimento dei rifiuti che, come noto, devono essere conferiti in modo differenziato nei contenitori e non nella griglia. Diverso invece è il problema dello scarico fognario sul quale si interverrà a partire da lunedì 25 giugno come già programmato da tempo".