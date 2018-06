Il maltempo colpisce la costa, alberi e pali abbattuti: allarme a Rio Vivo

TERMOLI. Non si sono fatti attendere gli strali provenienti dal cielo, dopo le previsioni che da oggi e per il weekend ha previsto tempo nefasto. Nemmeno due giorni pieni di condizioni climatiche ideali per andare in spiaggia e nel pomeriggio si è scatenato l’inferno sulla costa. Pioggia, vento, fulmini, lampi e tuoni. In men che non si dica la furia della perturbazione temporalesca ha abbattuto alberi in buona parte del Basso Molise, ostacolando non poco la circolazione soprattutto nella cintura esterna della città di Termoli e nell’hinterland. Vigili del fuoco chiamati a diversi interventi, anche se ci hanno assicurato che non c’è stata reale emergenza.

Quasi una bomba d’acqua, che in alcuni casi ha reso impraticabile le arterie, come sulla statale 87, nel tratto adiacente all’hotel Europa, dove anche lo spartitraffico che trae origine funge da barriera pericolosa visto l’asfalto scivoloso quando piove e con una certa insistenza. Chiamate di soccorso anche da Rio Vivo-Marinelle, dove sono caduti anche pali di varie utenze. Il maltempo ha avuto una tregua, per poi ripresentarsi con forza all’ora di cena e ci sono stati anche cali di tensione elettrica.