Salma restituita subito alla famiglia, al Lido i funerali del centauro Elio Scarcelli

CAMPOMARINO. Hanno luogo oggi, dalle 17.30, nella chiesa di Sant’Anna a Campomarino Lido, i funerali del 43enne Elio Scarcelli, il centauro classe ’74, che avrebbe compiuto 44 anni il prossimo novembre.

Purtroppo, il destino infame ieri gli ha confezionato un appuntamento terribile, quello con la morte e circostanza ancora più beffarda, nell’area del distributore di benzina che frequenta da quando è bambino. Si è messo in sella alla sua Ducati, per cause da accertare stava uscendo dal piazzale quando, sembra per girare intorno a un tir in sosta, ha perso il controllo della Ducati ed è finito contro il blocco di cemento. Indossava il casco e ha perso sangue, molto sangue. Il casco è volato via, a testimonianza della violenza dell’impatto. La forcella piegata della moto altro dettaglio che evidenzia il colpo subito. Sul posto il 118 e la Misericordia di Termoli.

E’ stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ma anche se forze dell’ordine e medici speravano potesse farcela, non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite alla testa subite nel violentissimo urto contro il muro. E' deceduto all'ospedale di Termoli, poco dopo il suo trasferimento in ambulanza.

L’area di servizio Tamoil si trova lungo la Statale 16 nella zona del Lido. Gli agenti della Polizia stradale di Termoli e Campobasso hanno effettuato i rilievi per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Sono presenti le telecamere di sicurezza all'esterno del distributore. L’assenza di altre persone ha consigliato al Pm di turno di non disporre né l’autopsia e tanto meno l’ispezione cadaverica esterna. Il fascicolo si chiuderà col referto dei medici del San Timoteo. La salma è stata subito messa a disposizione della famiglia, per questo già oggi pomeriggio se ne celebrano i funerali.