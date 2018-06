LANCIANO. La bomba d'acqua di ieri pomeriggio ha messo in ginocchio Lanciano. Danni si sono verificati in diverse zone della città. Nel centro storico ci sono stati allagamenti ed un auto è stata trascinata dalla corrente in zona Malvò, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha affermato: "La prima cosa importante: nessuno si è fatto male, non ci sono segnalazioni di problemi a persone. Come avete visto è stata una precipitazione di eccezionale intensità, caduta al suolo in pochissimi minuti causando seri problemi alla viabilità, ma non solo. Nel centro storico, in zona Malvò, una macchina è stata trascinata dalla corrente che si è generata; c'è stato un allagamento all'incrocio variante Frentana con via Ciriaci e rotonda; si è allagata la zona del ponticello in via per Frisa all'altezza della curva davanti il Parco Diocleziano: la strada in questo tratto è stata chiusa. In altre zone l'asfalto è stato divelto dalla furia dell'acqua, in altre ancora si sono sollevati i tombini, diversi sottopassaggi allagati."

Anche la Sevel di Atessa in alcuni reparti si è allagata. L'acqua ha invaso i corridoi costringendo i lavoratori ad interrompere le loro mansioni e a dare una mano nel farla defluire. Per questioni di sicurezza per diverse ore è stato bloccato sia il montaggio che la lastratura.