Infortunio alla Vibac, il 50enne trasferito al Cardarelli di Napoli

TERMOLI. E’ stato trasferito per la seconda volta in poche ore il 50enne di Palata che è rimasto ferito gravemente due giorni fa nell’infortunio sul lavoro allo stabilimento Vibac. L’uomo era stato portato giovedì mattina prima al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli e quindi alla Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, ma viste le ustioni di secondo grado, è stato necessario trasferirlo al Cardarelli di Napoli, nel reparto specializzato per grandi ustionati. Nell’incidente, a essere feriti erano stati in due mentre erano al lavoro nel turno all’azienda produttrice di nastro adesivo e bio-adesivo, che si trova all’interno della zona industriale della Valle del Biferno. Il 50enne di Palata, il più grave dei due operai, ha riportato importanti ustioni in più parti del corpo, minori le conseguenze di un 49enne di Montenero di Bisaccia, comunque trasportato lo stesso al San Timoteo.