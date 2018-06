Tamponamento a catena nella galleria della Tangenziale Sud

TERMOLI. Tamponamento tra 4 veicoli all'uscita della Galleria Paradiso della Tangenziale Sud di Termoli. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 19 in direzione sud al km 11.450. Tra le auto coinvolte, maggiori danni a una Fiat 500 e a una BMW. La conducente della 500 è stata trasportata in ospedale mentre gli occupanti della Bmw rimanevano illesi. Così come gli altri delle due auto che seguivano. Sul posto i Vigili del Fuoco di Termoli, 118, Carabinieri con 3 pattuglie e Anas.