Enorme tributo di commozione e partecipazione ai funerali di Elio Scarcelli

CAMPOMARINO. Non sono parole di circostanza, davvero gran parte di Campomarino ha abbracciato ieri la famiglia Scarcelli e la salma di Elio, il 43enne deceduto all’ospedale San Timoteo di Termoli a causa delle gravi ferite riportate nello schianto atroce subito in sella alla sua Ducati contro il muro del distributore di benzina Tamoil, di proprietà della sua famiglia. La chiesa di Sant’Anna, a Campomarino Lido, era solo eufemisticamente ristretta, ne sarebbero servite molte di più di navate per ospitare tutti coloro che si sono recati lì per l’estremo omaggio a un ragazzo dal perenne volto sorridente. I funerali in programma alle 17.30 sono stati celebrati con puntualità disarmante. L’atmosfera surreale, con le parole del parroco don Rosario Candigliota a scandire una pagina del destino che nessuno avrebbe voluto leggere.

La bara col corpo senza vita di Elio è stata portata a braccio dagli amici, a cui lui teneva moltissimo e viceversa. «Siamo tutti devastati dalla notizia della morte di Elio. Ai genitori, alla famiglia tutta, vorrei dire tante parole dal profondo del cuore ma in questo momento difficile, di fronte alla morte di Elio, balbettiamo tutti», ha espresso il sacerdote, tradendo una visibile commozione, mentre cercava di rincuorare tutti mentre parlava della morte assurda e improvvisa che lo aveva strappato agli affetti, ricordandone la solarità e la bontà. «E’ nella parola di Dio e nella Fede che bisogna trovare la forza di andare avanti, combattere lo sconforto e vivere nel ricordo di chi come Elio ha fatto il bene e ha lasciato il suo amore in terra