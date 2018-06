TERMOLI. Una segnalazione proveniente da Termoli Wild e da Ezio Varrassi ci evidenzia come non solo alla domenica, ma anche al risveglio del lunedì mattina, via Federico di Svevia, strada principale del borgo antico, divenga ricettacolo di rifiuti dopo il passeggio serale e notturno.

Immagini e video delle 7.30, quando ormai una città, anche d'estate, comincia a a vivere e i residenti e gli esercenti non tollererebbero più che il ritiro della spazzatura avvenga alle 9.

«E' una vergogna, ci vorrebbero più cestini, o magari cambiare quelli piccoli che non ce la fanno a sostenere le quantità prodotte da turisti e passanti. Vorremmo che i netturbini passassero alle 6, come in molte città durate la stagione estiva. Lo spettacolo a cui assistiamo è degradante, si avvicinano topi, cani e gatti, che aprono le buste, spargendo poi il contenuto ovunque», una delle testimonianze rese.

Ma c'è di più, occorrerebbe una rivisitazione degli arredi del borgo antico, per numero e capacità di cestini, quelli attuali sono insufficienti e c'è da onorare anche l'ordinanza che il sindaco Sbrocca ha emesso da poche settimane, sull'asporto di cibi e bevande che viene regolamentato a dovere. Norme violate sistematicamente.