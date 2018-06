VENAFRO. Un incidente si è verificato, intorno alle 10.30, su via Colonia Giulia. Il frontale ha visto coinvolti un furgoncino e uno scooter. Ad avere la peggio l'uomo a bordo della due ruote, che è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Veneziale di Isernia con un trauma facciale. Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale compagnia. A dirigere il traffico, rallentato in ambo le direzioni, la polizia municipale.