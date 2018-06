Auto contro scooter in via Corsica

TERMOLI. Ennesimo incidente stradale in via Corsica e come spesso accade d'estate, protagonisti una vettura, nel caso di specie una Fiat Panda verde vecchio tipo, e uno scooter.

Impatto avvenuto all'altezza della filiale della Bcc. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Circolazione in tilt, per permettere i soccorsi e i rilievi del sinistro, peraltro in un'ora di punta, l'incidente è accaduto qualche minuto prima delle 13.

Al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo un 44enne, G. C., accusava forti dolori alla schiena e alle gambe.