Spariti gli atti su un commerciante ittico di Lesina, l'indagine della Capitaneria procede

TERMOLI. Sono cinque le persone coinvolte nell’inchiesta della Procura di Larino sui misfatti portati a compimento all’interno della Capitaneria di Porto di Termoli e condotta in primis proprio dalla Guardia costiera.

Al centro dell’indagine le contestazioni di falso per aver soppresso e occultato dei documenti. Dettagli rivelati oggi pomeriggio a Larino, nei locali della Procura al quarto piano del tribunale, dal Procuratore capo Antonio La Rana. Accanto a lui il comandante del Porto Francesco Massaro, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Paolo D’Amata e il tenente a capo della Tenenza di Larino. La Rana ha spiegato come l’attività d’indagine è stata ampia e articolata, visto anche il numero degli indagati. Oltre ai due finiti ai domiciliari, un sottufficiale della Guardia costiera e un commerciante ittico pugliese, altre tre persone sono iscritte nel registro delle notizie di reato. L’informativa iniziale è stata fatta dalla stessa Capitaneria di Porto, affiancata in un secondo momento anche dalla Guardia di Finanza.

Le anomalie rinvenute nella caserma del porto sono comprese nel periodo tra luglio 2017 e gennaio 2018.

L’origine di tutto è un provvedimento sanzionatorio dell’estate scorsa, che si è tradotto in una multa per pesca sotto taglia da 25mila euro. Tuttavia, la contravvenzione, con verbali e sequestro del pescato illegale, sono improvvisamente spariti.

Persino l’ingiunzione di pagamento era sparita e l’inchiesta è stata portava avanti solo con gli atti digitalizzati. Spariti gli originali, il procedimento sanzionatorio è stato vanificato e all’esito di queste scomparsa documentali, nella Capitaneria di Porto si è cercato di capire cosa fosse successo. Inimmaginabile, almeno all’inizio, il sodalizio tra privato e pubblici ufficiali.

L’inchiesta è durata, dunque, alcuni mesi e grazie a una serie di incroci e alla raccolta di elementi utili a convincere il gip del tribunale frentano a condividere le richieste cautelari e a firmarne l’ordinanza.

L’imprenditore ittico 51enne finito nei guai ha una società con sede legale a Lesina. Si approvvigiona di pesce fresco dalla banchina del porto di Termoli e lo va a commerciare nella località dell’alta Daunia.

Venne intercettato nei controlli di filiera della pesca, quando stava trasportando sul furgone di proprietà della ditta di cui è titolare un carico senza fattura e con taglia minima illegale. In particolare, 168 chili di merluzzo. Di questa operazione di Polizia marittima sono spartiti i verbali di accertamento del pescato irregolare e l’ingiunzione di pagamento per la sanzione di 25mila euro, in conseguenza del sequestro non pagato. Atti che coprono i sei mesi incriminati, tra luglio 2017 e gennaio 2018.

Proprio dalla scomparsa dell’ingiunzione di pagamento della sanzione si è capito che la prima sparizione non fosse stata casuale, avvenuta insieme ad altra documentazione per sviare controlli interni, evidentemente.

Così, si è proceduto a restringere il campo dei possibili sospetti, finendo per individuare il 44enne sottufficiale, in servizio alla Guardia costiera termolese da poco meno di 4 anni.

Il sottufficiale è stato sospeso dal servizio e ora, con la contestuale ordinanza cautelare, ci sono 20 giorni per procedere all’interrogatorio di garanzia, «Vedremo le richieste della difesa che sarà messa a conoscenza di tutti gli atti – ha precisato La Rana – tra i due principali indagati non c’è alcun rapporto di parentela. Questo è un primo step, l’indagine va avanti e si pongono degli interrogativi a cui si cerca di dare una risposta. Si sta lavorando per appurare se ci sono dei legami di tipo economico, verificando se ci sono rapporti anche con altre persone», ha ribadito il Procuratore La Rana.

Il coinvolgimento della Guardia di Finanza si è reso necessario poiché ci sono altre ipotesi di reato su cui stanno indagando sia la Capitaneria che le stesse Fiamme gialle e si parla di omissioni, rivelazioni di segreto d’ufficio e persino corruzione.

Gli altri tre indagati sono operatori della marineria termolese.

L’impulso all’inchiesta è stato dato dalla stessa Guardia costiera, che ha messo sotto osservazione alcune persone per verificare eventuali favoritismi.

In questa fase d’indagine che ha portato alla notifica delle ordinanze è intervenuto anche il Nucleo speciale di Roma del Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per le perquisizioni che la mera notifica delle ordinanze. In quindici hanno operato, dentro e fuori le abitazioni, anche nelle macchine di proprietà e dalle stesse perquisizioni è emerso materiale utile alle indagini.