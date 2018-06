«Mia moglie è malata e non possiamo dividerci, dateci una casa»

TERMOLI. Un tira e molla che dura da mesi, quello della famiglia Mascilongo, dove il signor Pasquale, che cerca di sbarcare il lunario con la borsa lavoro del Comune di Termoli, ma ne lamenta anche i ritardi di pagamento, vive in una condizione di disagio assoluta. Sua moglie è malata, non sta bene e ciononostante rischiano di essere buttati in mezzo alla strada. C’è uno sfratto esecutivo che pende come la spada di Damocle sul loro capo. Non hanno figli e ancor meno certezze. A perorare la loro causa ad ora sono i sindacalisti dell’Usb Molise Sergio Calce e Rossella Griselli, nonché il legale Pasquale Benevento, che a più riprese hanno contattato l’amministrazione comunale adriatica e venerdì scorso hanno incontrato l’assessore alle Politiche sociali e vice sindaca Maricetta Chimisso.

Un presidio davanti al municipio con le bandiere dell’organizzazione autonoma ha scandito questo passaggio, che tuttavia non ha sortito i frutti sperati. «Ho perso la casa per i motivi quotidiani che si sanno… il lavoro, il mancato rinnovo che non c’è stato. In due anni, con l’avvocato, abbiamo cercato di portare la data di sfratto il più lontano possibile, ma le prospettive sono preoccupanti – ha rivelato lo stesso Mascilongo – il giorno dello sfratto è arrivato l’ufficiale giudiziario e purtroppo ha dovuto fare il suo dovere. Mia moglie però, purtroppo, non può camminare. Da un anno a questa parte soffre delle conseguenze di una importante atrofia muscolare, il muscolo non reagisce più. Ha fatto tutte le visite del caso e lo specialista le ha detto che deve prendere l’accompagnamento e deve avere una persona al suo fianco, perché lei non è più in grado di gestire la propria quotidianità. Sono andato tre volte dalla vicesindaca, da solo, e mi hanno proposto i tirocini formativo. Il tirocinio formativo vale 421 euro, la convenzione che il Comune concede alle famiglie disagiate. Il problema è che questi soldi non vanno a coprire le spese quotidiane, perché io per avere in affitto una casa devo mostrare la busta paga. Il padrone di casa ovviamente non affitta la casa a chi è sostenuto dai servizi sociali.

Attualmente il comune mi ha concesso una sistemazione temporanea con rinnovo ogni 10 giorni, ma non so se è questo sostegno è in prospettiva di un nuovo lavoro, un nuovo alloggio. Mia moglie non può stare in strada, ha bisogno di un’assistenza. Io ho bisogno di risposte. Alla luce di quello che ci è stato detto non posso dire che si siano impegnati al massimo». Ma qual è stata l’offerta del Comune? Lo spiega Sergio Calce, dell’Usb Molise. «L’incontro non ci ha soddisfatto molto, perché vogliono trovare una sistemazione alla moglie di Mascilongo in una casa di riposo che praticamente divide il nucleo familiare, e questo per noi non va bene. Produrremmo altri certificati per far emergere una valutazione più complessiva nei primi giorni della settimana, augurandoci che ci possa essere qualche giorno in più per la questione dei b&b». Calce sottolinea che c’è la legge 431 a livello regionale bloccata, ci sono 3 milioni di euro di fondi. «I comuni si attivino per trovare una soluzione», chiosa Calce, affiancato dalla Griselli. Parola poi all’avvocato Marcello Benevento. «Ci lascia perplessi la soluzione che ha paventato il Comune, cioè di dividere il nucleo familiare.

Ritengo che questa situazione potrebbe aggravare la patologia di cui è portatrice la moglie del Mascilongo. Ci auguriamo che l’ente riesca a trovare soluzioni diverse. Se ciò non avvenisse vedere a quali enti sovraordinati al comune ai quali rivolgere le nostre istanze affinché venga garantito quel diritto alla salute che è costituzionalmente garantito, dal comune o da enti superiori che hanno competenza in tal senso».