La 17enne sparita è tornata a casa: gioia in famiglia e in città

VASTO. Sospiro di sollievo per i famigliari della ragazza scomparsa lo scorso sabato sera (LEGGI). Nel pomeriggio di ieri la 17enne ha fatto rientro a casa e sta bene. Le ricerche portate avanti dai carabinieri e dalla protezione civile sono state sospese. Al momento non si conoscono le ragioni della allontanamento volontario, tuttavia l'allarme ha lasciato sulle spine per molte ore una città intera che adesso può finalmente gioire per la buona notizia.