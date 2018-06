Viaggia contromano in centro e provoca un frontale

TERMOLI. Alle ore 18.00, in via Diaz, una Mercedes che viaggiava contromano, ha preso in pieno una Fiat Panda provocando un incidente frontale.

La donna a bordo della Panda, N. N., di 52 anni, è stata trasportata al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti dai medici del 118, giunti sul posto coi volontari della Misericordia in ambulanza.

Sul posto la Polizia Municipale.