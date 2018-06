I cinghiali sono tornati, avvistati due grossi esemplari tra Difesa Grande e Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Qualcuno aveva cominciato a chiedersi che fine avessero fatto i cinghiali a Termoli. L'epopea di Albertone e Ugo, i due esemplari avvistati tra Parco comunale e Colle Macchiuzzo, si è arrestata da diverse settimane.

Ma giusto stasera, ai ragazzi di Termoli Wild, è stata fatta una nuova segnalazione. In via delle Magnolie alle ore 21:30 sono stati avvistati 2 cinghiali adulti (peso circa 60/80 kg) precisamente lungo la strada interna di collegamento Colle Macchiuzzo-Difesa Grande. Racconto del residente: "Erano circa circa le 21:30, quando improvvisamente mentre ero a fare la solita passeggiata con il cane, a bordo strada nei pressi del sottopassaggio sono spuntati due cinghiali adulti". Secondo la descrizione un po più grandi di Albertone). Ringraziamo per la segnalazione!»

Noi ringraziamo Termoli Wild.