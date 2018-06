Fuga di gas e ramo spezzato, Vigili del fuoco operativi in contrada Porticone

TERMOLI. Vigili del fuoco in azione stamani in via Arno, a causa di una fuga di gas nella mattinata di oggi.

I condomini avvertivano un forte odore di gas, e dopo l'arrivo degli uomini del distaccamento di Termoli e il relativo sopralluogo, risultava provenire da un'abitazione dove un fornello era stato spento dal vento e la signora che stava cucinando era momentaneamente uscita. Altro intervento in via Venezia per un ramo spezzato dal vento.