Vandali infrangono la vetrata di un'attività a Campomarino, lo sdegno di un consigliere

CAMPOMARINO LIDO. Il consigliere comunale di opposizione a Campomarino Luigi Romano denuncia atti di vandalismo compiuti nella notte. «Notte brava per nullafacenti.

Ed eccoci qui di nuovo a raccontare di nottate brave con scorribande (probabilmente) di ragazzi che si annoiano e trovano diversivi stupidi, quanto costosi per chi li subisce. Presa di mira durante la notte una attività commerciale in via don Luigi Sturzo a Campomarino Lido, dove è stata infranta la grossa vetrata come noterete dall'immagine. I Carabinieri stanno indagando sull'accaduto, ma mi piace ricordare, che le telecamere (ne sono 30 di ultima generazione), attualmente sono ben funzionanti e spero tanto che qualcuno paghi per danni arrecati.

Ma non avete proprio niente da fare la notte, divertitevi con intelligenza senza disturbare altri. Se qualcuno ha visto, anche nell'anonimato, avvisate le forze dell'ordine. Il controllo del territorio funziona meglio quando anche il cittadino fa la sua parte».