Guglionesi: gli bruciano il locale, dopo un mese e mezzo un altro sfregio

GUGLIONESI. Sgomento in paese: ancora un atto vandalico, e, ancora una volta, a farne le spese Franco Raimondo, il pasticcere al quale, nella notte tra il 10 e l'11 maggio, ignoti avevano dato fuoco al gazebo esterno della sua attività, la pasticceria "la Dolce Vita": un episodio increscioso, che solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco non ha avuto conseguenze più gravi, e per il quale è stata aperta un'inchiesta.

Solo un mese e mezzo dopo un'altra intimidazione: i vandali, presumibilmente sempre gli stessi, nella prima mattinata di oggi, 28 giugno, si sono divertiti a cospargere la sua autovettura di impermeabilizzante per il legno.

A questo punto si fa sempre più strada l'ipotesi che qualcuno, per motivi da appurare, ce l'abbia con il giovane pasticcere: un'antipatia a quanto pare talmente forte da spingere il malfattore (o i malfattori) a compiere atti a dir poco odiosi.

Franco Raimondo in pase è conosciuto e ben voluto, come testimonia la larga adesione dell'aperitivo di solidarietà organizzato dalla lista "Guglionesi riparte" in occasione dell'incendio doloso, e anche questa volta la comunità si stringe intorno a Franco: fioccano su Facebook commenti indignati per quanto successo e attestati di solidarietà.

Naturalmente la speranza è che si faccia luce sulla vicenda, e che chi ha visto qualcosa possa farsi avanti e dare un concreto supporto alle indagini.