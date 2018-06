TERMOLI. Difficilissimo far fronte alla vigilanza del territorio, in una porzione così ampia come quella del basso Molise, dove confini tra vari Comuni diventano triangoli delle Bermude in cui soggetti sempre più incivili e infedeli abbandonano di tutto.

Ci siamo avvalsi del fiuto dei ragazzi di Termoli Wild per monitorare una zona in cui già in precedenza era stata denunciata la presenza di una discarica abusiva, sulla SP 112, in contrada Frassineto, dove insiste anche un pezzo di tratturo.

«Da un mese dall'ultimo servizio siamo tornati sulla strada provinciale 112 dopo aver ricevuto l'ennesima segnalazione da parte di un pendolare che quotidianamente percorre il tratto di strada provinciale di collegamento Frantoio-Valle del Sinarca. Abbiamo riscontrato la proliferazione di altre mini discariche abusive lungo tutto il tratto di strada.

Dai rifiuti provenienti dell'edilizia, vecchi mobili, elettrodomestici, copertoni di auto e in un caso più clamoroso abbiamo filmato su un terreno nei pressi della carreggiata un cumulo importate di presunto di eternit a cui è stato dato anche fuoco. Durante il giro di ronda abbiamo incontrato degli agricoltori del posto e ci hanno posto una domanda: possibile che nessuno possa intervenire per tutelare i nostri terreni vittime di rifiuti e stracolme di discariche abusive di ogni genere? I residenti del posto e gli agricoltori chiedono a gran voce maggiori controlli».