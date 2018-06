SAN SALVO. Un nuovo incendio dopo quello di qualche giorno fa(LEGGI) è divampato nella tarda mattina di oggi nella zona industriale di San Salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vasto, la Polizia Municipale di San Salvo ed i volontari della Valtrigno. Al momento non si conoscono le ragioni del rogo. Le fiamme hanno avvolto un terreno tra via Stati Uniti e via Inghilterra, non molto distante da alcuni capannoni industriali. Dalle prime informazioni ad andare a fuoco sono state delle sterpaglie nei pressi di un'area industriale dismessa, quella dell'ex fonderia di San Salvo, azienda fallita da anni. Dopo circa un'ora di lavoro le fiamme sono state domate e l'allarme è rientrato, Fondamentale l'arrivo di un'altro mezzo dei Vigili del Fuoco per ultimare le operazioni di spegnimento.

