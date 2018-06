Campomarino: "Sventato furto in azienda agricola"

CAMPOMARINO. Una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Termoli, la scorsa notte è intervenuta tempestivamente in una nota azienda agricola nella frazione Nuova Cliternia, nell’agro di Campomarino, poiché la vigilanza privata aveva segnalato la presenza di malfattori intenti a trafugare mezzi agricoli.

Il tempestivo intervento della gazzella ha scongiurato il compimento del furto da parte di un manipolo di malfattori, datisi poi a precipitosa fugaa piedi facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

I militari, coadiuvati da una pattuglia della Stazione di Termoli ed un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Larino – intervenute in supporto per saturare eventuali di vie di fuga – nel corso del successivo sopralluogo hanno trovato alcuni trattori agricoli già in moto, seppure ancora nel capannone aziendale ed altri mezzi con le chiavi trafugate dall’ufficio ed inserite per l’accensione. I malviventi avevano altresì già forzato la serrature del cancello di ingresso principale, con l’intento di guadagnarsi la fuga.

Decisiva e soprattutto efficace l’azione della vigilanza privata interna dell’azienda, che dopo aver notato delle anomalie ed udito alcuni rumori provenire dal citato ricovero dei mezzi agricoli, non ha esitato a richiedere l’intervento del 112 che dirigeva in loco il dispositivo di prevenzione già in atto per monitorare e reprimere il fenomeno.

Il controllo del territorio e i servizi che la Compagnia Carabinieri di Termoli sta predisponendo da tempo, che continueranno senza sosta – con il consueto potenziamento nel periodo estivo – consentono di raccogliere i risultati attesi specie in termini di prevenzione.