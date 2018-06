Bimba annaspa in mare lungo la scogliera, bagnino la salva sul litorare Nord

TERMOLI. Ultimo giorno di giugno da trascorrere al mare e sugli scudi, subito, il bagnino del lido Aloha, Nicola Luce, che si è tuffato in mare, nel tratto di spiaggia del litorale Nord, per salvare una bimba che si era allontanata lungo la scogliera.

Scampato pericolo per una bimba sulla spiaggia libera del lungomare Nord di Termoli. La bimba, in evidente difficoltà lungo gli scogli, probabilmente per una buca, ha iniziato ad annaspare gridando aiuto. Allarmato dalle urla, non ha esitato un secondo il bagnino del vicino lido Aloha che si è precipitato a soccorrerla. Tuffato in mare, dopo alcune bracciate ha tratto in salvo la bimba, portandola tra le braccia della mamma, e le congratulazioni dei bagnanti.