​“Mio figlio fa uso di droga, aiutatemi a ritrovarlo”: Madre-coraggio “incastra” il figlio per amore

CAMPOBASSO. Le ore sull’orologio scorrevano lente, lentissime. E quell’assenza prolungata le aveva tolto sonno e serenità. Così, in preda alla preoccupazione per quel figlio che sembrava non voler rincasare, ha deciso di chiedere aiuto alle autorità.



Lei, madre-coraggio del capoluogo, la notte scorsa ha rivelato agli agenti della Volante tutta la propria angoscia per il suo ragazzo, non vedendolo rientrare, sottolineando ai poliziotti come da qualche tempo il 17enne fosse incappato nel tunnel della droga.

Acquisiti i primi elementi utili all’individuazione del giovane, gli uomini di via Tiberio hanno avviato le ricerche: nel giro di pochi minuti gli agenti hanno rinvenuto il ragazzo, mentre vagava da solo per le strade della città.

Dopo averlo intercettato, lo hanno ricondotto a casa, lì dove la madre lo ha potuto finalmente riabbracciare. Non prima, però, di averlo messo con le spalle al muro: la donna, stanca e seriamente preoccupata per il futuro del figlio, ha infatti consegnato alla Polizia alcuni grammi di hashish posseduti da quest’ultimo. Per il ragazzo è dunque scattata immediatamente la segnalazione alla Prefettura.