Si ribalta con l'auto in via del Mare, illesa una 22enne

TERMOLI. Si ribalta con l'auto poco prima delle 21 alla rotonda di via del Mare a Termoli. Spavento per una 22enne che abita in città, M. A.

Per fortuna è rimasta pressoché illesa, tanto da rifiutare anche il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 coi medici di Molise soccorsi e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Qualche disagio alla circolazione, visto il punto in cui l'incidente è avvenuto.