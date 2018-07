Calcinacci cadono in via Sannitica, strada chiusa e arrivano i Vigili del fuoco

TERMOLI. Piovono calcinacci in via Sannitica da un balcone che sicuramente avrà bisogno di un restyling urgente per evitare guai ai passanti e ai residenti della zona.

Nelle prime ore della mattina caduti a terra dei frammenti di pietra da un balcone e subito qualcuno ha allertato i Vigili del fuoco, che arrivati sul posto hanno subito messo in sicurezza l'area interessata, bloccato la via sia ai veicoli che ai pedoni.

Gli uomini del 115 di Termoli hanno fatto cadere i restanti calcinacci pericolanti e bonificato il resto della casa.

Pochi disagi visto il giorno di festa.