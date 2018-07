Anche le auto amano la tintarella, in siesta sulla sabbia

TERMOLI. Estate balneare, gioie e dolori. Tre la gioie i bagni e la tintarella, tra i dolori i comportamenti incivili e tra questi, senza ombra di dubbio, l'atteggiamento di chi con le macchine vuole quasi arrivare a bagnare i pneumatici.

Alla fine dello spazio in concessione ai lidi privati, nella zona di Rio Vivo, alcuni turisti ci hanno segnalato la presenza selvaggia di autovetture sull'arenile.

«In tutta la giornata non c'è stato controllo da parte di nessuno e le macchine sono in sosta senza alcun patema d'animo dei loro proprietari, tutto questo è vergognoso», ci ha riferito uno dei cittadini evidentemente più sensibili, peraltro non di Termoli.

Così, si calpestano sabbia e buone pratiche del vivere civile.