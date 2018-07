Un uomo muore sulla spiaggia di San Salvo in seguito a un malore Copyright: Vastoweb

SAN SALVO. Stava facendo una camminata in spiaggia sul lungomare di San Salvo all'altezza del lido 'Il vascello' quando ha avuto un malore e si è accasciato. Vittima un uomo di cui sono ancora sconosciute le generalità. Inutili i soccorsi di due bagnine della Protezione Civile Valtrigno che hanno tentato di rianimarlo. Sul posto immediatamente anche due ambulanze del 118, la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Guardia Costiera, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si attende l'arrivo del medico legale.