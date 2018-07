Si schianta in scooter contro un altro veicolo in via Corsica, ferito 39enne albanese

TERMOLI. Via Corsica, specialmente d’estate e in taluni orari della giornata, diviene un’arteria assai trafficata e per la logica conseguenza anche rischiosa, specie negli attraversamenti per raggiungere le varie attività dislocate ai suoi lati.

Un 39enne di nazionalità albanese, H. K, si trova al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove sarà certamente ricoverato, per le ferite subite dopo un volo in sella al suo scooter.

E’ andato a sbattere contro un altro veicolo nel tentativo di eludere un altro impatto con un secondo motociclo e l’impatto è stato molto violento, tanto da procurargli diverse fratture.

Il 39enne albanese è stato soccorso dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli, giunti in ambulanza, che hanno trasportato il centauro al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, intervento avvenuto attorno alle 12.20.