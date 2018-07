TERMOLI. Durante i primi giorni di luglio, caratterizzati dal caldo, dall’arrivo massiccio di turisti e dall’affluenza degli anziani presso gli uffici postali per la riscossione delle pensioni, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno svolto servizi capillari di controllo straordinario del territorio, attraverso l’impiego di pattuglie in uniforme e in abiti civili.

I militari, dislocati nei punti nevralgici del territorio del basso Molise, non sono passati inosservati alla cittadinanza che ne ha apprezzato la presenza rassicurante.

Le pattuglie dell’Arma, a cui era stato affidato l’importante compito di prevenire i reati contro la persona, il patrimonio, quelli concernenti lo spaccio di sostanze stupefacente nonché in materia di sicurezza stradale, sono state impegnate durante le diverse fasce orarie al fine di garantire condizioni di sicurezza anche di notte.

Numerosi i controlli effettuati a persone, autoveicoli ed esercizi pubblici.