Picchiato e rapinato in casa, assolta una 50enne

TERMOLI. Si è conclusa con l’assoluzione con formula piena l’odissea giudiziaria di una donna accusata di rapina. Il tribunale di Larino in composizione collegiale con presidente Michele Russo e Pm Ilaria Toncini ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste una signora di 50 anni accusata di aver commesso il reato di rapina aggravata, ai sensi dell’articolo 628 1 e 3 comma del codice penale, oltre altre circostanze aggravanti, in danno di un signore colpendolo con una forbice e versandogli sulla testa una bottiglia di varechina all'interno dell'abitazione e si impossessava di un anello d'oro e di alcuni indumenti. I fatti contestati sono avvenuti nell’autunno del 2016. La 50enne è stata difesa dall’avvocato penalista Nicolino Cristofaro, che ha ottenuto la piena assoluzione della sua assistita.