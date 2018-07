Gamba a rischio per il 39enne albanese rimasto ferito in via Corsica

TERMOLI. E’ stato operato per tutto il pomeriggio di ieri, dai medici chirurghi di ortopedia, ma per il 39enne albanese coinvolto ieri mattina in un brutto incidente, non è detto che la gamba ferita torni a posto.

H. K., queste le sue iniziali, è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato poi ricoverato, per le ferite subite dopo un volo in sella al suo scooter. Si pensava fosse andato a sbattere contro un altro veicolo nel tentativo di eludere un altro impatto con un secondo motociclo, ma alcune testimonianze dirette parlano di una caduta dovuto a un tombino rialzato che ha fatto decollare il veicolo a due ruote, venendone disarcionato.

L’impatto è stato molto violento, tanto da procurargli diverse fratture. Il 39enne albanese è stato soccorso dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli, giunti in ambulanza, che hanno trasportato il centauro al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, intervento avvenuto attorno alle 12.20.