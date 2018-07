Cadavere ritrovato sui binari: orrore e disagi sulla linea Roma-Campobasso

CAMPOBASSO. Stavolta la colpa non è del “solito” guasto tecnico. Eppure, un’altra Odissea ha caratterizzato il viaggio degli utenti della linea ferroviaria Roma-Campobasso, partito dalla capitale poco dopo le 06.15 di questa mattina. A determinarla un cadavere, rinvenuto sui binari della tratta all’altezza dell’area compresa tra Anagni e Colleferro.

La macabra scoperta - denunciata attorno alle 06.30 proprio dai passeggeri a bordo del convoglio Cassino-Roma, linea Fl6 - ha causato forti disagi e gravi ritardi alla circolazione ferroviaria: rotaie bloccate per oltre 150 minuti, con i pendolari molisani che hanno visto interrompere la propria corsa a Cassino, prima di montare sugli autobus del servizio sostitutivo.

Musi lunghi e toni polemici non sono mancati: i ritardi dovuti all’interruzione momentanea della circolazione ferroviaria hanno infatti destabilizzato non poco gli umori degli utenti, generando ancora una volta un diffuso malcontento.

Sono state soprattutto le corse del mattino ad aver accusato criticità: in molti si sono lamentati per la mancanza di una tempestiva comunicazione, che avrebbe potuto mettere in guardia i pendolari circa le traversie previste.

Sul luogo del tragico ritrovamento, intanto, è giunta la Polizia, per l’effettuazione delle indagini del caso. Stando a quanto emerso dalle prime, frammentarie ricostruzioni, il corpo rinvenuto apparterrebbe ad un 60enne dell’hinterland capitolino.

Difficile stabilire, al momento, dinamiche e cause dell’accaduto. Ulteriori dettagli potrebbero emergere già nel prossime ore.