Uovo oggi e gallina domani... in via Dante per ora si perdono dieci parcheggi

TERMOLI. Parcheggi e soste, viabilità e traffico, croce e delizia a Termoli. Certamente, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale di Termoli la realizzazione della bretella di collegamento tra via Dante e la stazione ferroviaria sarà utilissima a ridisegnare parte della mobilità urbana in centro, ma c'è chi ragiona con l'ottica dell'uovo oggi e non della gallina domani.

Per questo, all'apparire del cantiere tra la fine di via Dante e l'approccio a piazza Bega e della scomparsa repentina di una decina di stalli, arrivano le prime lamentele. Così, residenti e automobilisti indispettiti dalla perdita di altri parcheggi nel periodo estivo.

In effetti si poteva magari programmare in un diverso periodo questo intervento, che come abbiamo saputo, comunque non sarà terminato prima del mese di agosto.