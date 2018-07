TERMOLI. Decine di volte l’anno, specie in estate, il presidente della sezione di Termoli dell’Archeoclub d’Italia, Oscar De Lena, attende al porto pullman di turisti a cui perorare la causa straordinaria del borgo antico e non solo.

Stamani, Oscar ci ha segnalato la presenza di immondizia in mare e sulla banchina, con tanto di reperti fotografici.

«Sto aspettando un gruppo di turisti da accompagnare in visita al borgo e non ci facciamo certamente bella figura... passeggiando lungo il molo dove attraccano alcuni motopescherecci ecco cosa viene fuori, tra Comune, Teramo Ambiente e Regione Molise, non c’è chi possa mettere qualche contenitore in più per raccogliere l’immondizia prima che finisca in mare?»

A completare lo scempio una scatola di derivazione dell’impianto delle luci sulla scala a chiocciola aperta e con i fili scoperti.

Non a caso, da giorni, ci segnalano come sia spenta l’illuminazione.