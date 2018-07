Incendio in un campo a San Martino, distrutta mietitrebbia

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella tarda mattinata di oggi squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è stata impegnata sul litorale per diversi incendi: uno tra questi quello che in una contrada del comune di San Martino (CB) ha incenerito circa 11 ettari di una coltivazione a grano e orzo dove si rendeva necessario anche l'intervento della squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce. Nell'evento distrutta anche una mietitrebbia. Non semplici dunque le operazioni di spegnimento e bonifica operate dalle due squadre di Vigili del fuoco citate. Le cause sono in corso di accertamento .