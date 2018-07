Petacciato, trovati in possesso di hashish: due denunce

PETACCIATO. Nel corso della serata di ieri, a Marina di Petacciato, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari di Termoli, hanno effettuato controlli a tappeto su quel territorio e, in particolar modo, sulle arterie stradali principali dell’area interessata.

Numerosi i mezzi e le persone identificate. I militari, impegnati anche in abiti civili, hanno eseguito controlli e perquisizioni. L’operazione, notata da residenti e turisti, ha permesso di incrementare in modo tangibile la percezione di sicurezza.

Durante l’attività di iniziativa degli uomini dell’Arma, sono stati sequestrati alcuni grammi di hashish, rinvenuti nella disponibilità personale di tre giovani, per cui uno è stato segnalato all’Ufficio territoriale del governo di Campobasso, mentre gli altri due sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Continueranno senza sosta i servizi di carattere preventivo e repressivo, coordinati del Comando Compagnia Carabinieri di Termoli, su tutta la costa molisana nel periodo estivo, al fine di contrastare i diversi fenomeni criminosi.