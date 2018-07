Furto ai danni della Provincia, rubato trattore utilizzato per la manutenzione delle strade

GUGLIONESI. Furto ai danni della Provincia di Campobasso quello compiuto nella notte tra mercoledì 4 luglio e giovedì 5 luglio, sulla strada provinciale 168, in agro di Guglionesi, dove insiste il deposito di Palazzo Magno per la custodia dei mezzi e dei materiali utilizzati per la manutenzione delle strade.

Il furto è stato scoperto intorno alle 7 di giovedì da un dipendente di Palazzo Magno.

A sparire è stato un trattore Same usato per lo sfalcio dell'erba, di colore arancione e dotato di lampeggianti, certo che non passa inosservato. Il mezzo era parcheggiato all'interno di un recinto adiacente al fabbricato.

Il furto è stato denunciato alla stazione Carabinieri di Guglionesi.