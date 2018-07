Caretta Caretta spiaggiata sul litorale Nord, interviene la Guardia costiera

TERMOLI. Lungomare Nord della città di Termoli ancora una volta teatro di una morte per spiaggiamento di un esemplare della specie protetta Caretta Caretta. La tartaruga gigante è stata rinvenuta ieri mattina sulla battigia del litorale settentrionale termolese da un bagnante, che ha immediatamente avvertito anche il personale militare della Capitaneria di Porto adriatica.

La tartaruga ritrovata ormai priva di vita, ma non in stato di decomposizione, era lunga circa 70-80 centimetri. La Guardia costiera ha acquisito i dati del rettile e poi ha perimetrato l’area sull’arenile, in attesa che la ditta specializzata contattata dalla Teramo Ambiente, per conto del Comune di Termoli, rimuova la carcassa.